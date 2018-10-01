В Донецке Пургина обвинили в «сливе» секретной информации
1 октября 2018, 16:47 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Бывший глава парламента ДНР Андрей Пургин разгласил предположительно государственную тайну. Об этом заявил один из экспертов внутренней политики официального Донецка.
В первом случае поводом для обвинений Пургина стало указание точного адреса, где происходит важное мероприятие. Одно из опубликованных сообщений было сформулировано таким образом, что можно было определить время проведения встречи и предположить присутствие ключевых персон донецкой политики.
Еще в одном сообщении Андрей Пургин рассекретил персональные данные человека, которого до этого знали исключительно по позывному.
На все эти вольности обратил внимание один из экспертов внутренней политики официального Донецка. Он пояснил корреспонденту АН, что рассекречивающие закрытую информацию публичные сообщения Пургина могут стать поводом для интереса контрразведки ДНР.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес