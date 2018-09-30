Горловка. Чудом выживший подросток рассказал подробности гибели друзей

Дети хотели попасть в заброшенный дом. Взяли молоток, чтобы вскрыть заколоченную дверь и с друзьями отправились к заброшенном дому, который находится в серой зоне. Об этом рассказал школьник, пострадавший во время взрыва в прифронтовой Горловке на Донбассе.

По дороге мальчишкам пришлось обойти блок-пост и свернуть в лес. Тут и произошёл взрыв.

Парня спасло только то, что он шёл последним и был немного в стороне. Его трое друзей погибли. Они все учились в одной школе. Погибшим было по 12 - 13 лет. Единственный выживший мальчик был самым младшим из компании. Ему десять лет. Сейчас подросток находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

По имеющейся информации школьники подорвались на противопехотной мине МОН-50. Мина страшная. При подрыве она создаёт сплошное облако из осколков с глубиной поражения на дистанции до 30 - 40 метров.