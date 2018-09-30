Горловка. Чудом выживший подросток рассказал подробности гибели друзей
30 сентября 2018, 19:37 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Дети хотели попасть в заброшенный дом. Взяли молоток, чтобы вскрыть заколоченную дверь и с друзьями отправились к заброшенном дому, который находится в серой зоне. Об этом рассказал школьник, пострадавший во время взрыва в прифронтовой Горловке на Донбассе.
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