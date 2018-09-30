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Названы фильмы, где актёры занимались любовью по-настоящему
30 сентября 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудские режиссёры признались, что если актеры занимаются любовью на площадке по-настоящему, то интимные сцены в картинах получаются на редкость удачными, более страстными и пронзительно честными. Они назвали семь кинокартин, где секс между актерами происходил абсолютно реально.
«Нимфоманка» - История эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, коротая была зациклена на эротике. Хотя режиссёр картины сообщал, что в его фильме покажут только реальные эротические сцены, он не уточнил, что заниматься любовью в кадре вместо голливудских звезд будут порноактеры. А так все было по-настоящему!
«Калигула» - Ну тут история давняя и известная. Продюсер картины, а по совместительству издатель порножурнала «Пентхаус» Боб Гуччионе потребовал вставить реальные откровенные сцены без ведома режиссёра уже после того, как съёмка была завершена.
«Отголоски прошлого» - По сюжету, в 1922 году в Мадрид приезжает 18-летний Сальвадор Дали, который стремится стать великим художником. В университете он познакомился с поэтом Федерико Гарсией Лоркой и у них завязывается роман. Роберт Паттинсон признал, что пришлось «помогать самому себе» для получения выражения оргазма на лице.
«Антихрист» - Истрия о том, как двухлетний сын немолодой семейной пары падает из окна, когда родители занимаются любовью. Не в силах перенести окружающую реальность, пара закрывается в доме, который находится в чаще леса. Там в жизнь героев проникает безумие и насилие. Эту кинокартину не случайно называют «эротическим хоррором», а в интимных сценах ни разу не использовались дублёры.
«Спи со мной» - Главная героиня фильма встречается с мужчинами только на одну ночь. Но все меняется, когда она знакомится с талантливым художником Дэвидом. Между ними завязывается бурный роман, и актеры признавались, что все происходящее переживали абсолютно по-настоящему.
«Клуб Shortbus» - Кинокартина рассказывается о жизни нескольких молодых людей в современном Нью-Йорке. Режиссёр Джон Кэмерон Митчелл во время премьеры признался, что все сексуальные сцены в его фильме — настоящие. А там чего только нет! Ух!
«Бурый кролик» - Профессиональный мотогонщик Бад Клэй направляется из Нью-Гемпшира в Калифорнию на гонку. Ему встречается множество женщин, но он не может забыть свою бывшую. Сцена орального секса между главными героями: мотогонщиком и его экс-девушкой, как уверяют создатели кинокартины, была настоящей. Из-за нее картина и снискала дурную славу.
«50 оттенков серого» - Ну куда же без этого «шедевра» современной кинематографии. Несмотря на то, что на момент съемок второй части между Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном были напряженные отношения, сыграть страсть у них получилось лучше, чем в первой – это отметили как критики, так и поклонники. А режиссер второго фильма Джеймс Фоули в одном из интервью признался, что между актерами на площадке не раз вспыхивала искра. В чем тут подвох – не понятно, но именно вырезанные сцены из этого фильма, а не официально вошедшие в картину, собирают на YouTube больше всего просмотров.
Кстати, проверить слова режиссеров и актеров на правдивость – невозможно. А значит легко допустить, что все заявления о реальности эротических сцен, всего лишь удачный пиар-ход для раскрутки фильма.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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