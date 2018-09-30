Глава Минздрава Украины раскрыла, как просто снизить давление
30 сентября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, призвала своих соотечетвенников заняться танцами для укрепления здоровья. По словам Супрун, физической нагрузкой обычно считают занятия бегом в тренажерном зале.
Главвврач Украины отметила, что танцы - такая же физическая нагрузка. По словам Супруг, танцы - не спорт, но любые танцы - хорошая нагрузка и прекрасный способ быть активным, двигаться под музыкуу с пользой для здоровья. Занятия танцами помогают поддерживать нормальный вес тела, повышают выносливость, способствуют укреплению костей и мышц.
Танцы полезна для укрепения раьоты сердца и мозга.
О пользе танцев глава украигнского минздрава написала в соцсети Facebook со ссылкой на исследование ученых.
Супруг напомнила, что регулярная физическая активность помогает сохранить мышцы и тело в тонусе. Уроки танцев улучшают не только здоровье и настроение, но и приносят удовольствие человеку.
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