Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, призвала своих соотечетвенников заняться танцами для укрепления здоровья. По словам Супрун, физической нагрузкой обычно считают занятия бегом в тренажерном зале.

Главвврач Украины отметила, что танцы - такая же физическая нагрузка. По словам Супруг, танцы - не спорт, но любые танцы - хорошая нагрузка и прекрасный способ быть активным, двигаться под музыкуу с пользой для здоровья. Занятия танцами помогают поддерживать нормальный вес тела, повышают выносливость, способствуют укреплению костей и мышц.

Танцы полезна для укрепения раьоты сердца и мозга.

О пользе танцев глава украигнского минздрава написала в соцсети Facebook со ссылкой на исследование ученых.

Супруг напомнила, что регулярная физическая активность помогает сохранить мышцы и тело в тонусе. Уроки танцев улучшают не только здоровье и настроение, но и приносят удовольствие человеку.