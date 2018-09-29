Взрыв в Донецке мог быть инсценировкой покушения на кандидата Хакимзянова?

Пострадавший во время взрыва Игорь Хакимзянов мог организовать покушение на себя. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

Стали известны подробности теракта в Донецке

Версию о том, что взрыв в здании, где проходил съезд донецкой компартии, был инсценировкой, журналистам рассказал представитель правоохранительных органов.

«Есть оперативные данные, ребята наши работали, он (Хакимзянов) считал, что это хороший пиар-ход», — сообщил источник в следственных органах.

В субботу днем в Куйбышевском районе Донецка произошел взрыв в здании, где проходил съезд коммунистической партии ДНР. Пострадали три человека. Среди них был кандидат на пост главы Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов.