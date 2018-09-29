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Взрыв в Донецке мог быть инсценировкой покушения на кандидата Хакимзянова?
29 сентября 2018, 17:18 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Пострадавший во время взрыва Игорь Хакимзянов мог организовать покушение на себя. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
Версию о том, что взрыв в здании, где проходил съезд донецкой компартии, был инсценировкой, журналистам рассказал представитель правоохранительных органов.
«Есть оперативные данные, ребята наши работали, он (Хакимзянов) считал, что это хороший пиар-ход», — сообщил источник в следственных органах.
В субботу днем в Куйбышевском районе Донецка произошел взрыв в здании, где проходил съезд коммунистической партии ДНР. Пострадали три человека. Среди них был кандидат на пост главы Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов.
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