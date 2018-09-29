Воронежский губернатор уволил своего зама на 2 дня и выплатил ему 23 оклада
29 сентября 2018, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Воронежской области уволил своего заместителя Юрия Агибалова и через два дня взял его на ту же должность. При этом он назвал законным распоряжение о выплате Агибалову 23 окладов.
Чиновник получил 23 должностных оклада и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Однако через два дня он снова оказался на посту вице-губернатора.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев уверен что «точно нет ничего незаконного» в пенсионных выплатах, которые получил его заместитель Юрий Агибалов, пишет Коммерсантъ.
«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?», - сказал Гусев и пообещал, что позднее прокомментирует ситуацию более подробно.
Отметим, оклад Агибалова составил порядка 45 000 руб. По распоряжению губернатора, чиновник ежемесячно будет получать денежное поощрение в 3,1 оклада.
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