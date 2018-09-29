Воронежский губернатор уволил своего зама на 2 дня и выплатил ему 23 оклада

Глава Воронежской области уволил своего заместителя Юрия Агибалова и через два дня взял его на ту же должность. При этом он назвал законным распоряжение о выплате Агибалову 23 окладов.

Чиновник получил 23 должностных оклада и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Однако через два дня он снова оказался на посту вице-губернатора.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уверен что «точно нет ничего незаконного» в пенсионных выплатах, которые получил его заместитель Юрий Агибалов, пишет Коммерсантъ.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?», - сказал Гусев и пообещал, что позднее прокомментирует ситуацию более подробно.

Отметим, оклад Агибалова составил порядка 45 000 руб. По распоряжению губернатора, чиновник ежемесячно будет получать денежное поощрение в 3,1 оклада.