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Участковый отдела полиции в Самаре спас мужчину из горящей на 4 этаже квартиры
28 сентября 2018, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Участковый отдела полиции в Самаре Билухаж Абубакиров спас мужчину из горящей квартиры. Службу в правоохранительных органах Абубакиров начал в 2008 году на своей родине - в чеченском городе Грозный.
В Самаре у капитана полиции участок неспокойный. Местные жители обращаются к участковому ежедневно.
В один из дней Билухаж Абубакиров вышел на проверку очередной жалобы, поступившей от местных жителей. Около дома номер 164 по улице Стара-Загора его окликнули жильцы. Они заметили, что из открытого балкона одной из квартир на 4-м этаже идет густой черный дым.
Сотрудник полиции оперативно поспешил на помощь жильцам дома, - сообщается на сайте МВД. Дверь квартиры, откуда валил густой дым, не открыли. Тогда полицейский принял решение перебраться на балкон из окна соседей. Несмотря на риск сорваться с высоты четвертого этажа, страж порядка потушил возгорание и разбудил хозяина квартиры, который крепко спал. Люди понимают, что если бы не решительные действия их участкового, они бы могли получить печальные последствия пожара.
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