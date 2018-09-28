Участковый отдела полиции в Самаре спас мужчину из горящей на 4 этаже квартиры

Участковый отдела полиции в Самаре Билухаж Абубакиров спас мужчину из горящей квартиры. Службу в правоохранительных органах Абубакиров начал в 2008 году на своей родине - в чеченском городе Грозный.



В Самаре у капитана полиции участок неспокойный. Местные жители обращаются к участковому ежедневно.

В один из дней Билухаж Абубакиров вышел на проверку очередной жалобы, поступившей от местных жителей. Около дома номер 164 по улице Стара-Загора его окликнули жильцы. Они заметили, что из открытого балкона одной из квартир на 4-м этаже идет густой черный дым.

Сотрудник полиции оперативно поспешил на помощь жильцам дома, - сообщается на сайте МВД. Дверь квартиры, откуда валил густой дым, не открыли. Тогда полицейский принял решение перебраться на балкон из окна соседей. Несмотря на риск сорваться с высоты четвертого этажа, страж порядка потушил возгорание и разбудил хозяина квартиры, который крепко спал. Люди понимают, что если бы не решительные действия их участкового, они бы могли получить печальные последствия пожара.