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В Сети не оценили музыкальные порывы Виталия Кличко
28 сентября 2018, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
Киевский мэр Виталий Кличко решил музыкально подготовиться к конгрессу Всемирного совета по борьбе с терроризмом. Опубликовано видео, как Кличко готовится исполнять один из хитов группы The Beatles.
Народ не оценил стараний Кличко, порадовавшись, что мэр Киева не стал еще писать стихи. Многие киевляне также советуют Кличко обратить внимания на проблемы города, например, включить, наконец, горячую воду.
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