Уголовное дело об отравлениях «Боярышником» в Иркутске дошло до суда

Уголовное дело по факту массового отравления "Боярышником" в Иркутске передано в суд. Следственный комитет России передал на рассмотрение дело против семи иркутских бизнесменов.

Их обвиняют в производстве небезопасной продукции. Это привело к гибели людей, сообщает ОТР.

Так, в 2016 году 76 иркутян выпили концентрат "Боярышник", который содержал метиловый, а не этиловый спирт, как это было написано на упаковке. Все они погибли.

Также, как пишет Телеинформ, в Иркутской области утвердили концепцию развития наркологической помощи. Эта концепция определяет общую стратегию, принципы и приоритетные направления работы в этой сфере.