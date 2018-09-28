//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Валерия поразила фанатов изменившимся стилем
- Гвинет Пэлтроу рассказала о послеродовой депрессии
- Леди Гага произвела фурор своим «королевским» нарядом
- Жена Александра Кержакова заявила, что футболист и не думал сохранять семью
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Уголовное дело об отравлениях «Боярышником» в Иркутске дошло до суда
28 сентября 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Уголовное дело по факту массового отравления "Боярышником" в Иркутске передано в суд. Следственный комитет России передал на рассмотрение дело против семи иркутских бизнесменов.
Их обвиняют в производстве небезопасной продукции. Это привело к гибели людей, сообщает ОТР.
Так, в 2016 году 76 иркутян выпили концентрат "Боярышник", который содержал метиловый, а не этиловый спирт, как это было написано на упаковке. Все они погибли.
Также, как пишет Телеинформ, в Иркутской области утвердили концепцию развития наркологической помощи. Эта концепция определяет общую стратегию, принципы и приоритетные направления работы в этой сфере.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Журналистка при странных обстоятельствах пропала по дороге в Челябинск
//Общество
ЦБ отозвал лицензию у московского "Банка торгового финансирования"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Военкор назвал опасные для ополченцев Донбасса последствия фейковых «побед» ВСУ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Собянин подписал закон о соцподдержке граждан предпенсионного возраста
Маккартни признался в соперничестве с Ленноном во времена The Beatles
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
СМИ подсчитали стоимость поездки Порошенко на Генассамблею ООН
//Общество
//В мире
Бывший израильский разведчик объяснил страх властей США перед войной с Россией
//В мире
Киев намерен отправить в Азовское море полученные из США катера
//Новости СМИ2
//Общество
Валуев вспомнил Шукшина, отвечая на вопрос о бедности в России
//Спорт
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
//Общество
ТОП-3 самых крутых политических телеграм-канала по версии "Аргументов недели"
//В мире
//Общество
Экс-начальник ОВД предупредил о возможных злоупотреблениях со стороны полиции
//Общество
Ходаковский назвал подделкой и «подставой» фейковый компромат на Пушилина
//В мире
Экс-командир Чепиги рассказал, к чему готовил своего выпускника
//Общество
Мужчина из Перми выиграл в лотерею более 56 миллионов рублей
//Общество
//Авто
Новые правила регистрации транспортных средств вступают в силу 6 октября
//Общество
В Роспотребнадзоре сообщили о двух новых штаммах вируса гриппа
В Серпухове суд вынес решение в отношении мужчины, лишившего жену кистей рук