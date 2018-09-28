Депутату Госдумы не хватает на жизнь зарплаты в размере 380 тысяч рублей

Депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Вера Ганзя назвала размер зарплаты депутата и посетовала, что лично ей 380 тысяч рублей в месяц на жизнь не хватает. По словам депутата, у нее почти вся депутатская зарплата уходит на представительские расходы. Валуев вспомнил Шукшина, отвечая на вопрос о бедности в России

Разговоры о зарплате депутатов начались после того, как в среду, 26 сентября, на заседание Госдумы депутаты от партии КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли в майках с лозунгами против пенсионной реформы. Председателю Госдумы Вячеславу Володину такая форма одежды народных избранников не понравилась, он заявил, что на зарплату депутата можно купить пиджак и галстук. "У нас заработные платы выше, чем у тех, кто нас выбирал", - сказал Володин.

Сегодня радиостанция "Говорит Москва" цитирует депутата Веру Ганзя. Она рассказала, как тратит зарплату: "Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так". По ее словам, у нее попросили пылесосы, и другое. Она все покупает на свои деньги. "У тех, у кого другие доходы есть, им проще", - полагает Ганзя. "А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остаётся ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня", - рассказала депутат от КПРФ.

На днях депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев призвал пенсионерку не стыдиться бедности, процитировав знаменитого Василия Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым".

Заявление Валуева вызвало широкий общественный резонанс. Он пояснил, что фразу вырвали из контекста.