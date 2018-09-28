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Депутату Госдумы не хватает на жизнь зарплаты в размере 380 тысяч рублей
28 сентября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Вера Ганзя назвала размер зарплаты депутата и посетовала, что лично ей 380 тысяч рублей в месяц на жизнь не хватает. По словам депутата, у нее почти вся депутатская зарплата уходит на представительские расходы.
Разговоры о зарплате депутатов начались после того, как в среду, 26 сентября, на заседание Госдумы депутаты от партии КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли в майках с лозунгами против пенсионной реформы. Председателю Госдумы Вячеславу Володину такая форма одежды народных избранников не понравилась, он заявил, что на зарплату депутата можно купить пиджак и галстук. "У нас заработные платы выше, чем у тех, кто нас выбирал", - сказал Володин.
Сегодня радиостанция "Говорит Москва" цитирует депутата Веру Ганзя. Она рассказала, как тратит зарплату: "Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так". По ее словам, у нее попросили пылесосы, и другое. Она все покупает на свои деньги. "У тех, у кого другие доходы есть, им проще", - полагает Ганзя. "А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остаётся ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня", - рассказала депутат от КПРФ.
На днях депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев призвал пенсионерку не стыдиться бедности, процитировав знаменитого Василия Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым".
Заявление Валуева вызвало широкий общественный резонанс. Он пояснил, что фразу вырвали из контекста.
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