Валуев вспомнил Шукшина, отвечая на вопрос о бедности в России

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев ответил пенсионерке из Кемеровской области по поводу ее размышлений о бедности в России во время онлайн-общения на сайте одной из компаний цитатой Шушкина. Валуев не смог ответил на вопрос инвалида, как прожить на 8,5 тысяч в месяц

Женщина написала, что стыдно жить бедно в богатой России. На что Валуев ей ответил: "Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым»". Депутат при этом попросил пенсионерку не принимать его рассуждения на свой счет.

Высказывание экс-боксера понравилось далеко не всем. Валуеву даже стали предлагать отказаться от накопленных во время работы в Госдуме сбережений. "Сытый голодного не поймет", - пишут в соцсетях. Валуева такая реакция удивила, и он решил оправдаться. Парламентарий заявил, что восприятие его слов зависит от того, "готовы ли читатели видеть между строк". Валуев сказал, что ему не раз приходилось сталкиваться с подобными проблемами и он никогда не стал бы издеваться над людьми, которые столкнулись с финансовыми трудностями, пишет "Ура.ру".