Эксперт прокомментировал изменение правил регистрации автомобилей

МВД ввело новые правила государственной регистрации автомобилей. Теперь транспортные средства можно ставить на учет с электронными ПТС, а их использование для новых машин с 1 ноября 2019 года будет обязательным.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин полагает, что изменения нужны для того, чтобы облегчить жизнь законопослушных владельцев транспортных средств. Об этом сообщает НСН.

«Я думаю, что для многих водителей это, конечно, облегчит ситуацию. Все, что связано с упрощением процедуры регистрации, в принципе, во благо. Потому что мошенники функционировали всегда, и как раз чем процедура сложнее, тем больше коррупции. Но почему из-за одного мошенника должны страдать десятки или сотни законопослушных автомобилистов? Я приветствую любые изменения в сторону улучшения положения водителей, облегчения процедуры регистрации. Электронные ПТС тоже должны в этом сыграть свою роль, думаю, что ими воспользуется достаточное количество водителей», - рассказал специалист.

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