В Роспотребнадзоре сообщили о двух новых штаммах вируса гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, что в 2018 году в нашу страну пришли два новых штамма вируса гриппа. Соответствующую информацию в пятницу, 28 сентября, предоставила глава ведомства Анна Попова.

Согласно последним данным, новые штаммы обычно вводятся к каждому сезону. В этом году, по словам Поповой, в России два новых варианта вируса.

В интервью программе "Поздняков" на НТВ глава Роспотребнадзора уточнила, что ежегодно в стране увеличивается количество привитых граждан. Оказалось, что в прошлом году боле половины россиян решили использовать вакцину, вследствие чего эпидсезон прошел спокойно.