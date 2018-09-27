В сети обсуждают фигуру Марии Шараповой в бикини

Известная теннисистка Мария Шарапова опубликовала в сети фотографию в бикини. За короткое время фото посмотрели десятки тысяч поклонников спортсменки и активно ставили "лайки" и писали комментарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)27 Сен 2018 в 9:05 PDT

Ранее 31-летняя Шарапова публиковала видео своих тренировок. Понятно, как теннисистка добилась такого пресса, таких мышц.

Но у людей разные мнения. Кто-то из комментаторов считает фигуру Марии Шараповой идеальной, подтянутой, красивой. А кто-то заметил, что спортсменка переборщила, у нее слишком накачаны ноги и пресс.