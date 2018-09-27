В сети обсуждают фигуру Марии Шараповой в бикини
27 сентября 2018, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известная теннисистка Мария Шарапова опубликовала в сети фотографию в бикини. За короткое время фото посмотрели десятки тысяч поклонников спортсменки и активно ставили "лайки" и писали комментарии.
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Ранее 31-летняя Шарапова публиковала видео своих тренировок. Понятно, как теннисистка добилась такого пресса, таких мышц.
Но у людей разные мнения. Кто-то из комментаторов считает фигуру Марии Шараповой идеальной, подтянутой, красивой. А кто-то заметил, что спортсменка переборщила, у нее слишком накачаны ноги и пресс.
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