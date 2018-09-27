Женщина родила сына на станции метро в Петербурге и отказалась от мальчика

В Санкт-Петербурге женщина родила сына на станции метро "Технологический институт" 23 сентября. А 27 сентября правозащитники сообщили, что она отказалась от новорожденного мальчика.

Из роддома малыша уже выписали. Но мама не забрала его домой. Новорожденного поместили в детскую больницу. "В ближайшее время будет решаться вопрос о семейном устройстве ребенка", - говорится в сообщении уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

"... рождение под землей - это не единственное испытание, которое придется пройти новорожденному. Как стало известно Уполномоченному, мама ребенка приняла решение отказаться от своего сына. К этому её побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем", - говорится в сообщении. По сведениям защитников детей, у родившей мальчика в метро женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав.