Мать главаря Кущевской преступной группировки вышла на свободу досрочно
27 сентября 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
Мать лидеров преступной группировки из кубанской станицы Кущевской Надежда Цапок получила досрочное освобождение из колонии, вышла на свободу. Мать Сергея Цапка, экс-владелица компании "Артекс-Агро" Надежда Цапок была осуждена за мошенничество с бюджетными субсидиями на сумму 15 миллионов рублей и провела семь лет в заключении.
Надежда Цапок просила об УДО. Срок заключения женщины истекал в феврале 2019 года. В результате ей пересчитали срок по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии. Как уточняет РБК, Цапок был сокращен срок заключения на пять месяцев в связи с новыми поправками в Уголовный кодекс (УК) РФ.
Освобождение Надежды Цапок подтвердил Усть-Лабинский районный суд. По данным издания "Коммерсантъ", Цапок освободилась 25 сентября и на следующий день встала на учет в полиции.
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