Мать главаря Кущевской преступной группировки вышла на свободу досрочно

Мать лидеров преступной группировки из кубанской станицы Кущевской Надежда Цапок получила досрочное освобождение из колонии, вышла на свободу. Мать Сергея Цапка, экс-владелица компании "Артекс-Агро" Надежда Цапок была осуждена за мошенничество с бюджетными субсидиями на сумму 15 миллионов рублей и провела семь лет в заключении.

Надежда Цапок просила об УДО. Срок заключения женщины истекал в феврале 2019 года. В результате ей пересчитали срок по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии. Как уточняет РБК, Цапок был сокращен срок заключения на пять месяцев в связи с новыми поправками в Уголовный кодекс (УК) РФ.

Освобождение Надежды Цапок подтвердил Усть-Лабинский районный суд. По данным издания "Коммерсантъ", Цапок освободилась 25 сентября и на следующий день встала на учет в полиции.