«Изгонявший бесов» в Исаакиевском соборе врач отправлен на лечение

Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение врача-невролога, который в 2017 году разбил стекла Исаакиевского собора и испортил дверь у алтаря.

Суд освободил врача от уголовной ответственности и направил его на принудительное лечение с наблюдением у психиатра, сообщает сегодня объединенная пресс-служба судов.

Напомним, в декабре прошлого года доктор ломом повредил восточный фасад Исаакиевского собора - малую дверь и витражные окна. Таким образом он пытался изгнать бесов и зло из собора.

Теперь мужчина должен будет наблюдаться и лечиться у психиатра в амбулаторных условиях. Ущерб, оцененный в более чем 100 тысяч рублей, устроитель погрома возмещать не будет.