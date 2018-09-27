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ГД приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионных изменениях
27 сентября 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 27 сентября, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. Данный проект принят с учетом всех поправок, предложенных президентом России.
Напомним, в июле текущего года в ГД в первом чтении приняли правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
В августе российский лидер Владимир Путин, однако, внес ряд предложений, которые могли бы обеспечить максимально мягкий переход на новую систему. Таким образом, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет. Кроме того, многодетным матерям позволят досрочно становиться пенсионерками.
Также власти повысят пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение граждан, которые в скором времени должны выйти на пенсию, введут ответственность, передает РИА "Новости".
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