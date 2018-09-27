Эксперт по этикету рассказала, как следует себя вести в лифте

Кто первым входит в лифт – мужчина или женщина? А кто выходит? Полагается ли, войдя в лифт, здороваться с уже едущими в нем пассажирами? Что можно и нельзя делать в лифте, рассказала эксперт по этикету.

«Единственное, что правильно делать пассажиру лифта – смотреть на табло. Рассматривать других пассажиров, поправлять прическу или макияж во время движения в лифте категорически не рекомендуется», - рассказала эксперт по этикету Элеонора Басманова.

«Зайдя в лифт, можно и нужно поздороваться с уже едущими в нем пассажирами. Но, к примеру, начинать представляться в лифте – это уже дурной тон. Так делать не принято. Поэтому, зашли в лифт, поздоровались, нажали кнопку своего этажа и все – смотрим на табло. Больше никаких действий и манипуляций не производим», - уточнила Элеонора Басманова.

Специалисты лифтовых служб рекомендуют первому заходить в лифт мужчине, так как это средство передвижения представляет собой «объект повышенной опасности». Эксперты по этикету не спорят с этим утверждением, лишь уточняют, что мужчина должен стоять возле панели с кнопками и нажимать нужную. В случае проезда вместе с начальником, лифт вызывает подчиненный. Выходит из лифта первым тот, кто стоит ближе к двери, независимо от пола, передает РИА Новости.