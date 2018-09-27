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На Урал с мастер-классом приезжает известный бизнесмен Даниэле Леглер

27 сентября 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Урал с мастер-классом приезжает известный бизнесмен Даниэле Леглер

8 октября в 19:00 впервые в России, в Hyatt Regency Ekaterinburg пройдет мастер-класс «Харизма для бизнеса и жизни», который при поддержке Свердловской киностудии проведет международный эксперт, коуч и бизнесмен из Австралии Даниэле Леглер.

Выходец из итальянской промышленной семьи, которая в 19 веке обосновалась на севере Швейцарии, Даниэле начал свою карьеру как актер. Но вот уже 30 лет он преподает метод Михаила Чехова, на котором базируется бизнес Голливуда и которую в киноиндустрии использовали Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Джонни Депп, Энтони Хопкинс и многие другие.

Переняв еще в юности глубинную суть предпринимательства и осознав ценность владения актерскими навыками не только для актеров, Леглер разработал на основе методики Чехова инструменты для ведения бизнеса и построении карьеры в любой сфере деятельности. Леглер в разное время в качестве коуча сотрудничал с British AmericanTobacco, Salesforce, бизнес-школой St. Gallen, в которой учатся все швейцарские банкиры и другими организациями. По приглашению продюсера и генерального директора Свердловской киностудии Михаила Чурбанова он приезжает в Екатеринбург поделиться секретами, которые до этого момента были недоступны широкой аудитории и передавались из поколения в поколение лишь избранным, по принципу Бильдербергского клуба. 

Даниэлес читает, что после мастер-класса слушателям будет гораздо проще переходить от сомнений к принятию эффективных решений, доносить ценность своего проекта или продукта до любой аудитории, в том числе, публично. Особенно важным является навыки качественно и точно строить межличностные отношения на переговорах при заключении сделок, выстраивать «драматургию» коммуникаций в любой ситуации – бизнесе и жизни.

Организатор проекта Свердловская киностудии при поддержке Hyatt Regency Ekaterinburg. Партнером в Челябинской области выступает медиахолдинг «Гранада Пресс».

Более подробная информация о мероприятии на сайте: www.dlegler.ru или в Департаменте продвижения Свердловской киностудии по телефону +7 (343) 287-87-88. Если вы назовёте промокод «Гранада», то получите скидку в 30%.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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