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Погода в Москве на 27 сентября: дождливо и ветрено
27 сентября 2018, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]
Прогноз синоптиков на сегодня не обнадеживает: 27 сентября в столичном регионе будет дождливо и ветрено. Погода изменится лишь после того, как циклон «Фабьен» покинет территорию России.
Сегодня в Москве и Московской области ожидается облачная погода с редкими прояснениями. В течение всего дня будет идти небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 м/с.
Днем в столице столбики термометров покажут +11-13 градусов выше нуля. Ночью температура снизится до +5-7 градусов. Атмосферное давление пониженное – 739 мм ртутного столба.
Синоптики напоминают, что над европейской частью России сейчас господствует мощный штормовой циклон «Фабьен». Кстати, имена собственные у метеорологов получают лишь особо мощные атмосферные вихри, способные оказывать значительное влияние на погоду. Ожидается, что в первой декаде октября «Фабьен» покинет территорию европейской части страны. Тогда постоянные дожди и ветра прекратятся, пишет «КП».
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