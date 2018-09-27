Погода в Москве на 27 сентября: дождливо и ветрено

Прогноз синоптиков на сегодня не обнадеживает: 27 сентября в столичном регионе будет дождливо и ветрено. Погода изменится лишь после того, как циклон «Фабьен» покинет территорию России.

Сегодня в Москве и Московской области ожидается облачная погода с редкими прояснениями. В течение всего дня будет идти небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 м/с.

Днем в столице столбики термометров покажут +11-13 градусов выше нуля. Ночью температура снизится до +5-7 градусов. Атмосферное давление пониженное – 739 мм ртутного столба.

Синоптики напоминают, что над европейской частью России сейчас господствует мощный штормовой циклон «Фабьен». Кстати, имена собственные у метеорологов получают лишь особо мощные атмосферные вихри, способные оказывать значительное влияние на погоду. Ожидается, что в первой декаде октября «Фабьен» покинет территорию европейской части страны. Тогда постоянные дожди и ветра прекратятся, пишет «КП».