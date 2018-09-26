Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил искусственное украинское сало, созданное студентами-аграриями в Сумах. Будущие аграрии разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина. На Украине изобрели искусственное сало

Отличить по вкусу искусственное сало от натурально невозможно. Украинские студенты, хваля свой продукт, отметили, что это "здоровая альтернатива обычному шпику", не содержит многих вредных веществ.

По мнению российского эксперта Геннадия Онищенко, искусственное сало является полезным диетическим продуктом, оно не будет конкурировать с натуральным салом, а будет дополнять его", - сообщает РИА Новости. По словам депутата, нужно обращать внимание не только на ингредиенты, но и на рецептуру и композицию продукта, и другие составляющие, которые добавляются в него.