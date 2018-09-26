Онищенко оценил искусственное украинское сало, созданное студентами-аграриями
26 сентября 2018, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил искусственное украинское сало, созданное студентами-аграриями в Сумах. Будущие аграрии разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.
Отличить по вкусу искусственное сало от натурально невозможно. Украинские студенты, хваля свой продукт, отметили, что это "здоровая альтернатива обычному шпику", не содержит многих вредных веществ.
По мнению российского эксперта Геннадия Онищенко, искусственное сало является полезным диетическим продуктом, оно не будет конкурировать с натуральным салом, а будет дополнять его", - сообщает РИА Новости. По словам депутата, нужно обращать внимание не только на ингредиенты, но и на рецептуру и композицию продукта, и другие составляющие, которые добавляются в него.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес