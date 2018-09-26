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И пусть цветут цветы

26 сентября 2018, 15:58 [«Аргументы Недели. Волгоград», Константин СМОЛИЙ ]

Волгоград станет красивее на двести роз. Благодаря акции «Розовый марафон» от компании РУСАЛ новые саженцы самых прекрасных из цветов появились в Парке аттракционов Тракторозаводского района и на территории нескольких учебных заведений.

Восстановить утраченное

«Розовый марафон» – часть традиционной экологической акции РУСАЛа «Зелёная волна», проходящей во всех городах присутствия алюминиевого гиганта. Причём в каждом городе разработали свои проекты озеленения – где-то сажали яблони, где-то сирень. А в Волгограде решили высадить розы. Почему именно их, объяснила региональный менеджер Центра социальных программ компании РУСАЛ Ольга Кагарманова: «Жители Спартановки прекрасно помнят, что два-три года назад розарии в парке были полны цветов, благоухающих и радующих глаз. А сейчас из-за подмерзания и, особенно, воровства розарии опустели на 60%. Но мы хотим, чтобы всем жителям района в Парке аттракционов было приятно отдыхать. Поэтому наш марафон мы решили сделать именно розовым. Причём, он проходит не только в парке: мы предложили учащимся школ озеленить свои собственные территории. Всего будет высажено 200 саженцев – 140 здесь и ещё 60 – в музыкальной школе №2, детском саду №117, школах №27 и №3. В этом волонтёрам из числа сотрудников предприятия помогут учащиеся этих заведений, родители и педагоги. Вот такая цветочная эстафета у нас получилась!»

 

Плечом к плечу

Как обычно, в социальных и экологических акциях Алюминиевого завода участвуют многочисленные партнёры и друзья предприятия. Так, традиционным партнёром давно уже стала администрация Тракторозаводского района. Наталья Страхова, начальник отдела по взаимодействию с сотрудниками социальной сферы, общественными организациями и ТОСами, от имени главы администрации района выразила благодарность «за то, что вы нас всегда приглашаете участвовать в ваших многочисленных акциях. Спасибо, что проводите ваши мероприятия на благо района: благодаря этому он становится лучше, красивее, зеленее. Уверена, наше сотрудничество и партнёрство продолжится».

МБУ ЖКХ Тракторозаводского района взяло на себя транспортировку саженцев на место высадки и полив, предоставило лопаты и вёдра. Молодёжно-подростковый центр организовал мастер-классы, благодаря которым можно было прямо в ходе мероприятия стать слушателем школы начинающего цветовода. Участники акции учились посадке и уходу за розами, секретам изготовления искусственных цветов из бумаги, а также могли попробовать себя в изобразительном искусстве, освоив азы рисования роз на пленэре.

Ещё одним участником акции стал Молодёжный совет ВгАЗа, представители которого стараются ни в чём не уступать старшим товарищам – ни в работе, ни в волонтёрстве: редкое мероприятие волгоградского подразделения РУСАЛа обходится без молодых активистов предприятия. Команду корпоративных волонтёров возглавил исполняющий обязанности генерального директора Волгоградского алюминиевого завода Артём Фоминых. «Наша компания вкладывает большие средства и силы в улучшение экологической ситуации в регионах присутствия. Давайте и мы сегодня, высадив эти розы, сделаем нашу жизнь немножко лучше», – сказал Артём Сергеевич в приветственном слове ко всем участникам акции.

На равных с заводчанами трудились и школьники, откликнувшиеся на призыв. Ксения, учащаяся лицея №3: «Об этом мероприятии нам рассказала учительница биологии. И мы вместе со многими другими учащимися нашего лицея решили принять в нём участие. Хочу помочь озеленить этот парк, я живу рядом с ним, часто здесь гуляю и катаюсь на роликах. Если у алюминиевого завода будут в будущем подобные инициативы, готова принять в них участие».

Всё по технологии!

Перед началом высадки участники акции прослушали подробный инструктаж от агронома Галины Алексеевны Селивановой. Держа в руках саженец, она объяснила, что побег розы привит на ствол шиповника. Веточки саженца обрезаны, чтобы он лучше перенёс зиму, а корень обрезан для того, чтобы образовался новый. Сначала в лунку нужно насыпать удобрение – горсть белого порошка суперфосфата. Саженец опускается на глубину 3-5 сантиметров, закапывается и придавливается ногами, чтобы уплотнить корневую систему. В конце процесса кустик нужно полить.

Вот такая не сложная, в общем-то, технология. Участники «Розового марафона» справлялись с задачей без видимых трудностей. Самые трудоёмкие части процесса – подготовку лунок и поднос вёдер с водой взяли на себя парни, а девушки чаще всего насыпали в лунки удобрение и опускали туда саженцы. И всего через час работы проплешины розариев затянулись свежей колючей порослью.

Кто хорошо поработал, может вкусно поесть. Члены межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания» приготовили для участников «Розового марафона» чай и пирожки с яблоками: после плодотворной работы на свежем воздухе силы восстановить не помешает.

А пока довольные результатом труженики пили чай с булочками, мы расспросили их о мотивах участия в мероприятии. Менеджер ВгАЗа Валерий Муслимов сообщил, что «принять участие в акции решил для того, чтобы поспособствовать омоложению Парка аттракционов, ведь существенная часть роз по разным причинам исчезла из клумб. Я со своей семьёй живу на Спартановке и часто гуляю в этом парке, обычно с ребёнком. И поэтому когда на предприятии было принято решение исправить ситуацию с розами, чтобы следующим летом обновлённые цветники радовали жителей, я не мог остаться в стороне. Я, кстати, и ранее принимал участие в экологических акциях нашего предприятия, планирую участвовать и в будущем».

Другой участник – бригадир смены Игорь Корнеев – живёт в Краснооктябрьском районе и в спартановском парке не гуляет. Но поучаствовать в «Розовом марафоне» это ему не помешало: «Я решил откликнуться на призыв и поучаствовать в марафоне, потому что, мне кажется, подобные экологические и социальные программы важны для всего общества. И притом это интересно и полезно самим сотрудникам: в конечном счёте, благо от социально ориентированной деятельности компании возвращается к ним самим. Компания ценит своих сотрудников, а мы ценим её, поэтому участвуем в мероприятиях, организованных, по сути, ради нас и наших земляков».

Кстати говоря, то, что создано собственным трудом, высоко ценится. И тот, кто сделал что-то своими руками, вряд ли когда-нибудь станет вандалом.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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