Заслуженный лётчик-испытатель РФ: «МиГ-25 стоит на вооружении почти 50 лет»

Американский эксперт Роберт Фарли утверждает, что СССР потратил большие деньги на производство истребителей-перехватчиков МиГ-25, хотя вместо этого мог бы выпускать менее дорогие многоцелевые машины. Об этом пишет The National Interest.

Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев не совсем согласен с мнением американского эксперта. Об этом сообщает НСН.

«Американцы может и правы с точки зрения, что они сегодня это говорят спустя 40 лет. Этот самолет, МиГ-25, стоит на вооружении почти 50 лет. Сейчас его уже нет. Естественно, что нам нужно было количество. Потому что границы длинные. Это же не Америка какая-то, где-то там за океаном. У нас Север не закрытый, где нет погранпостов. Поэтому количество самолетов было увеличено, количество полков было большое», — рассказал герой РФ.

Также эксперт призвал не забывать и тот момент, что самолеты выпускались в 60-е и 70-е годы прошлого века.