Елизавета II заставила Меган Маркл заморозить яйцеклетки

Быть невесткой королевской семьи нелегко, правил и ограничений много, но главная обязанность жены принца – родить наследника. Западные СМИ сообщают о том, что Меган Маркл обращалась в специализированные клиники, чтобы заморозить яйцеклетки. 37-летняя герцогиня Сассекская прибегла к процедуре по просьбе бабушки принца Гарри, которая не уверена, что актриса с сомнительным прошлым сумеет родить ребенка.

Как пишут в иностранной прессе, только после того, как королевская невеста прошла специальные тесты на фертильность (возможность иметь детей) и заморозила яйцеклетки, Елизавета II дала разрешение на свадьбу. «Меган была в шоке, когда ее заставили пройти тест на плодовитость, но у нее не было другого выхода», — рассказал источник, близкий к королевской семье.

А на днях многие поклонники королевской семьи стаи всерьез обсуждать беременность супруги принца. В последние недели Маркл все чаще выбирает наряды свободного кроя, и многие заметили, что живот бывшей актрисы заметно округлился. Журналисты считают, что Гарри и Меган Маркл сообщат о скором прибавлении сразу после свадьбы принцессы Евгении, которая состоится в середине октября. Они давно утверждают, что герцогиня Сассекская ждет двойню, а ее мама уже записалась на курсы по уходу за малышом, пишет портал Radar Online.