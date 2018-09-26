Обнародована версия об организации киевской властью экоцида против жителей Крыма

Диверсанты, посланные украинскими властями, устроили экоцид на севере Крыма. Такое предположение озвучено в материале, который некоторое время назад появился в отечественной блогосфере.

С конца лета в районе крымского Армянска наблюдается загрязнение атмосферы из-за выбросов химических веществ. В середине сентября в городе и близлежащих селах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты возложили ответственность за ухудшение экологической ситуации на завод «Крымский титан». Там, в свою очередь, заявили, что к выбросам привело повреждение дамбы, которая отделяет кислотный накопитель, используемый предприятием, от залива Сиваш. По словам директора «Крымского титана» Андрея Акулова, часть гидротехнического сооружения была разрушена со стороны Украины.

Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» высказал версию о том, что власти соседнего государства осуществили целенаправленную диверсию против российского региона. В уголовном праве данные действия квалифицируются как экоцид.

В процитированной статье отмечается, что существует вероятность разноса химического заражения на другие районы Крыма. В частности, кислотные осадки могут выпасть на востоке и западе полуострова.