На свободу из московских СИЗО вышли 32 осужденных, еще 37 человек получили сокращение сроков пребывания. Это произошло благодаря решению суда, вынесенному согласно закону о "дне за полтора".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления ФСИН России по Москве Сергея Мороз. По его словам, в суды были направлены ходатайства, касаемые изменения срока пребывания под стражей.

В итоге, согласно решениям судебных инстанций, 69 человек попали под действие данного закона, в связи с чем освобождены 32 человека. Оставшимся 37-ми - изменена дата освобождения.

Напомним, 3 июля 2018 года в Российской Федерации был принят закон, согласно которому день в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.