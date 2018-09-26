В Москве по закону о "дне за полтора" СИЗО покинули более 30 осужденных
26 сентября 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
На свободу из московских СИЗО вышли 32 осужденных, еще 37 человек получили сокращение сроков пребывания. Это произошло благодаря решению суда, вынесенному согласно закону о "дне за полтора".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления ФСИН России по Москве Сергея Мороз. По его словам, в суды были направлены ходатайства, касаемые изменения срока пребывания под стражей.
В итоге, согласно решениям судебных инстанций, 69 человек попали под действие данного закона, в связи с чем освобождены 32 человека. Оставшимся 37-ми - изменена дата освобождения.
Напомним, 3 июля 2018 года в Российской Федерации был принят закон, согласно которому день в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.
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