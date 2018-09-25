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В Донецке определились с кандидатами на главный пост республики
25 сентября 2018, 22:02 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
завершил прием документов от кандидатов на пост главы ДНР. Последние три человека и вовсе неизвестны широкой общественности. Кто такие Вячеслав Дьяков, Роман Евстигнеев, Валентина Спиридонова донецкий обыватель пока даже не знает. Накануне документы были приняты у Игоря Хакимзянова, Владимира Медведева, Ивана Михайлова, Елены Шишкиной, Романа Храменкова.
В ходе предвыборной гонки дончане будут отличать военнослужащего 1 Славянской бригады с позывным Сенсей (Вячеслав Дьяков) от экс-министра обороны Игоря Хакимзянова. Музейщика Романа Евстигнеева .от директора хлебзавода Валентина Спридонова. Замминистра образования Владимира Медведева от экс-главы минагропрома ДНР Ивана Михайлова. Жители будут узнавать бывшего мэра Горловки Романа Храменкова и судью украинского народного трибунала Елену Шишкину. Пока они известны больше в узких кругах.
Ключевыми конкурентами стали нынешний исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев. Они стали основными тяжеловесами.
Выпущенным на старт кандидатам предстоит сбор подписей.
К слову, Денис Пушилин уже передал в ЦИК 18 томов подписей. В них за исполняющего обязанности главы республики проголосовали 10 тысяч 123 человека.
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