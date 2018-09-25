На фотографиях – уникальная природа Кавказа

В Законодательном Собрании края открылась фотовыставка «Уникальная природа Кавказа». Она организована Краснодарским региональным отделением Русского географического общества. Экспозицию осмотрели депутаты кубанского парламента во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко. Презентацию фотоснимков провел руководитель краевого отделения РГО Иван Чайка.

Цель проекта – воспитать бережное отношение к окружающей среде и популяризировать уникальные природные особенности юга страны.

На выставке представлено около ста работ. Фотохудожники запечатлели бесчисленные красоты природы Юга России. В числе авторов фотовыставки: победители национальной премии «Хрустальный компас» Александр Белоусов и краевого фотоконкурса «Золотой объектив Кубани» Анатолий Поздняков, путешественник Евгений Маханько, а также секретарь комитета ЗСК по вопросам использования при родных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин.

Председатель ЗСК поблагодарил организаторов фотовыставки за просветительскую акцию. Он подчеркнул большую значимость проектов РГО.

- Согласитесь, мы все испытали чувство гордости за то, в каком прекрасном регионе мы живем. Трудно недооценить работу, которую проводит Русское географическое общество. Очень важно всю эту красоту сохранить для будущих поколений. Надеюсь, что в ходе сотрудничества, которое сложилось между ЗСК и Краснодарским отделением Русского географического общества, появятся законодательные инициативы, направленные на сохранение и приумножение природных богатств Кубани», – сказал Юрий Бурлачко.

Председатель краевого парламента вручил почетные грамоты и благодарственные письма ЗСК активным членам Русского географического общества.

Нужно сказать, это вторая выставка снимков лучших фотографов РГО в стенах регионального парламента. Первая под названием «Самая красивая страна» состоялась в прошлом году.