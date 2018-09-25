В Иркутском районе с начала года в ДТП пострадали 69 детей

В Иркутском районе и области с начала 2018 года в ДТП пострадали 69 детей. 13 из них ехали в салонах автомобилей, не пользуясь ремнями безопасности и без детских автокресел, сообщает пресс-служба полиции.

«С появлением ребенка в семье обязательно должно появиться автомобильное детское кресло, ведь, путешествуя семьей на автомобиле, каждый родитель должен обезопасить своего малыша», – сказали в полиции. Об этом сообщает Телеинформ.

Также стало известно, что в Московской области водитель такси не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону, как пишет сайт Подмосковье сегодня.

«Водитель самостоятельно выбрался из машины. Позже сотрудники ДПС посадили его в служебный автомобиль и уехали», – рассказал очевидец.