УПЦ призвала патриарха Варфоломея не вмешиваться во внутренние дела церкви

Священный Синод Украинской православной церкви призвал Константинопольского патриарха Варфоломея перестать вмешиваться во внутренние дела УПЦ и вслед за РПЦ решил приостановить служения с константинопольскими иерархами.

""Экзархи" Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", — говорится в решении Синода.

Ранее с резким осуждением действий Константинопольского патриархата выступил патриарх Киевский и всея Украины Онуфрий. Константинопольская церковь "не имеет права присылать в нашу независимую церковь своих легатов", - отметил он.

Священный Синод РПЦ 14 сентября на внеочередном заседании решил приостановить участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата.