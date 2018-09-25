Оксана Фёдорова устроила девичник

В рамках социального фестиваля «Между нами, девочками» телеведущая устроила мастер класс для воспитанниц детских домов.









Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» этот фестиваль проводит ежегодно. Донести до девочек, лишенных родительской заботы, важные ценности, Фёдоровой помогала команда профессиональных психологов, педагогов, специалистов из индустрии красоты и моды.









В этом году в фестивале принимали участие около двухсот девочек в возрасте от 12 до 17 лет из московских детских домов. Для них была разработана интерактивная программы, включающая мастер-классы, лекции, общение с экспертами по самому широкому кругу вопросов - от навыков этикета до принципов психологии успеха.









«Когда мы задумывали фестиваль, то главной задачей ставили просвещение девочек в области женского здоровья, взросления, навыков психологической устойчивости, - признается Оксана Фёдорова. - Каждый год программа менялась, расширялась в соответствии с тем, что интересно девочкам-подросткам. На фестивале этого года мы впервые организовали лекцию от Музея Моды на тему стиля: какие есть стили, как их сочетать, как правильно подбирать одежду исходя из типа фигуры, цветотипа, что красиво, а что считается дурным тоном. Я вижу наполненные интересом глаза девчонок, понимаю, что для них это действительно важно. Хочется верить, что теперь они будут более внимательно относиться к своему здоровью, отношениям с противоположным полом, создадут счастливые семьи и всё в их жизни сложится наилучшим образом».