Украинская армия обстреляла окрестности Донецка из крупнокалиберных минометов

Десять мин «сто двадцаток» было выпущено с подконтрольной Украине территории около полудня по Донецку.

Их не слышно было уже давно. До сих пор запад Донецка обстреливали преимущественно из стрелкового оружия. Там работали снайпера, и пулеметчики. Иногда к «стрелкотне» разрывы от гранатометных снарядов.

Около полудня представительство военного ведомство официального Донецка сообщило о двух случаях минометных обстрелов западных окраин Донецка.

В половину двенадцатого дня обстрелу подверглась Александровка. Туда прилетело 7 мин калибра 120 миллиметров. Спустя 25 минут новый обстрел. Теперь уже под огневым прессингом оказались Трудовские. Туда прилетело 3 мины «сто двадцатки».

По данным разведки Донецкой народной республики на западном направлении от Донецка сосредоточена крупная группировка военной техники. Оттуда ожидается наступление. Оно может произойти в ближайшие дни. С помощью обстрелов обычно вычисляют огневые точки, которые будут подавляться в случае массированной атаки. Это так называемая «разведка боем».



