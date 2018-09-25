Украинская армия обстреляла окрестности Донецка из крупнокалиберных минометов
25 сентября 2018, 13:56 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Десять мин «сто двадцаток» было выпущено с подконтрольной Украине территории около полудня по Донецку.
Их не слышно было уже давно. До сих пор запад Донецка обстреливали преимущественно из стрелкового оружия. Там работали снайпера, и пулеметчики. Иногда к «стрелкотне» разрывы от гранатометных снарядов.
Около полудня представительство военного ведомство официального Донецка сообщило о двух случаях минометных обстрелов западных окраин Донецка.
В половину двенадцатого дня обстрелу подверглась Александровка. Туда прилетело 7 мин калибра 120 миллиметров. Спустя 25 минут новый обстрел. Теперь уже под огневым прессингом оказались Трудовские. Туда прилетело 3 мины «сто двадцатки».
По данным разведки Донецкой народной республики на западном направлении от Донецка сосредоточена крупная группировка военной техники. Оттуда ожидается наступление. Оно может произойти в ближайшие дни. С помощью обстрелов обычно вычисляют огневые точки, которые будут подавляться в случае массированной атаки. Это так называемая «разведка боем».
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