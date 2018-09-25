В Москве с утреннего часа пик не исчезают пробки

Днем во вторник, 25 сентября, на дорогах Москвы зафиксирована повышенная загруженность. Согласно последней информации, пробки, возникшие в столице в утренний час пик, не исчезают до сих пор.

Отмечается, что загруженность утром не превышала 6 баллов, что является нормальным для данного времени. Однако впоследствии плотность дорожного движения так и не снизилась. К 13.00 по московскому времени этот показатель находился на той же отметке, передает сегодня РИА "Новости".

Подчеркивается, что обычно заторы на московских дорогах начинают рассасываться после 9.00, а к 9.50 они снижаются до 5 баллов.