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ГД одобрила закон об уголовной ответственности за отказ нанимать предпенсионеров
25 сентября 2018, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 25 сентября, стало известно, что Госдума в третьем чтении одобрила закон об уголовной ответственности для работодателей, которые отказываются нанимать граждан предпенсионного возраста.
Согласно последним данным, подобные работодатели будут обязаны выплатить штраф до 200 тысяч рублей, который может быть заменен на обязательные работы длительностью до 360 часов. Известно также, что штраф может быть установлен на уровне зарплаты или какого-либо иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.
Как уточняет ТАСС, эти условия прописаны в статье "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста".
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