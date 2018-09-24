Эксперты назвали рекордной разницу в зарплатах в России

Эксперты назвали рекордным разрыв в уровне заработной платы в России между отраслями, где заняты сотрудники с высокой квалификацией, и секторами экономики, где особые навыки работников не требуются.

Главной причиной рекрутеры называют быстрый рост зарплаты высококвалифицированных профессионалов, в частности специалистов технического профиля.

По итогам исследования, Россия заняла 27 место среди 33 стран мира по индексу навыков сотрудников (The Hays Global Skills Index). Этот показатель демонстрирует, насколько легко организации справляются с задачей привлечения квалифицированных работников. Значение индекса может колебаться от 1 до 10, чем ниже показатель, тем свободнее рынок труда от внешних и внутренних факторов. Если индекс выше пяти баллов, рынок считается подверженным давлению.

Общий индекс складывается из семи компонентов. За прошедший год резко вырос один из ключевых показателей — индекс давления на зарплаты высококвалифицированных специалистов, - сообщает РБК. Это говорит о том, что рынку труда не хватает квалифицированных специалистов по определенным позициям.