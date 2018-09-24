10 баллов. Москва встала в пробки

Пробки в Москве в понедельник, 24 сентября, вечером оцениваются в 10 баллов. В "час пик" автомобильное движение в столице практически парализовано. Стоит МКАД, Третье транспортное кольцо (ТТК), центр Москвы - Садовое кольцо. В Москве дерево упало на женщину на Ленинском проспекте

На Садовом кольце затруднения зафиксированы на севере, северо-востоке по внешней стороне и в обоих направлениях на юге и юго-востоке, а также на северо-западе по внутренней стороне на участке от станции метро "Баррикадная" до станции "Маяковская". Затруднения на выездах из Москвы.

10 баллов - свидетельствовали данные сервиса "Яндекс.Пробки" на 19 часов.

В Москве резко испортилась погода.