10 баллов. Москва встала в пробки
24 сентября 2018, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]
Пробки в Москве в понедельник, 24 сентября, вечером оцениваются в 10 баллов. В "час пик" автомобильное движение в столице практически парализовано. Стоит МКАД, Третье транспортное кольцо (ТТК), центр Москвы - Садовое кольцо.
На Садовом кольце затруднения зафиксированы на севере, северо-востоке по внешней стороне и в обоих направлениях на юге и юго-востоке, а также на северо-западе по внутренней стороне на участке от станции метро "Баррикадная" до станции "Маяковская". Затруднения на выездах из Москвы.
10 баллов - свидетельствовали данные сервиса "Яндекс.Пробки" на 19 часов.
В Москве резко испортилась погода.
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