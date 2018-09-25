//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Украинский морпех стрелял как дурак, его и уничтожили из ПТУРа
2

НЛО отразили атаку Нибиру?
3

Уфологи опубликовали новые доказательства существования инопланетян
4

Какие российские города попали в список самых криминальных мегаполисов мира?
5

В ДНР начали ездить за решением проблем с бандитами в России

//Общество 13+

Бизнес приравняли к оргпреступности

25 сентября 2018, 06:30 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнес приравняли к оргпреступности

Зигзаги нашего правосудия, в случае заказных уголовных дел, в части подтасовок и «притягивания за уши» событий и составов преступлений уже мало кого удивляют. Хотя сейчас в тренде есть одна «новация», от которой у бывалых правоведов указательный палец правой руки сам тянется покрутить у виска, да и волосы на голове дыбом встают. Впрочем, волосы, в первую очередь, встают дыбом не у них, а у тех, против которых применяется эта «новация» − у предпринимателей.

Скажите, что должен сделать следователь, у которого в силу отсутствия доказательной базы не «клеится» обвинительное заключение, и все сроки предварительного следствия истекли? По закону, в соответствии со ст. 27 УПК РФ, он должен дело прекратить и обвиняемых выпустить на волю. Однако в числе сдерживающих «факторов» поступить по закону зачастую выступает требование начальства довести уголовное дело до конца (раз уж оно все равно заведено и надо отчитаться посадкой фигурантов) или же какие-то коррупционные интересы. То есть, следователю надо продлить срок следствия. Смысл в продлении такой – «авось что-нибудь, да накопаем, или же арестованные, физически и психологически сломавшись от условий СИЗО, займутся самооговором».

И вот здесь мы переходим к той самой «новации», о которой говорилось в начале статьи. Для продления сроков следствия следователю надо «утяжелить» обвинение, «притянуть за уши» переквалификацию дела в разряд особо тяжких преступлений. И здесь ему «на помощь» приходит ст. 210 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества». Скажите − а что общего между преступной деятельностью и деятельностью предпринимательской? «Да это элементарно, Ватсон! − вскричит осененный «логической находкой» следователь. − И там, и там есть организационная структура. Назови руководителя предприятия – «организатором ОПС», его финансового директора – «исполнителем» преступления, его партнера по бизнесу – «пособником», планерку – «встречей преступной группы», стремление получить прибыль – «стремлением похитить денежные средства», и готово «организованное преступное сообщество». Скажете − так не бывает! Еще как бывает и вот наглядный пример. 

 

Рейдеры «заказали» следствие

В настоящее время в Мещанском районом суде г. Москвы по существу рассматривается уголовное дело № 41602007701000029 в отношении белгородских энергетиков: Виктора Филатова, Александра Пивоварова, Павла Тищенко, Алексея Зеленского, Станислава Милькина, которые находятся в СИЗО уже 40 месяцев. «Вина» их состоит в том, что в период реформирования РАО ЕС России они сумели организовать инвестиции и из дышащего на ладан «Белгородэнерго» создать современную инновационную компанию «Корпоративные сервисные системы» (КорСсис). Компания оказалась не только суперсовременной по передовому оборудованию, профессиональной в части персонала, но и очень финансово эффективной. Стоимость активов компании составляла около 880 миллионов рублей. Однако приходить «на жито, которое не ты засеял», охотников хоть отбавляй, и компания «КорСсис» не стала исключением. 

Уголовное дело против указанных выше предпринимателей было заведено по заявлению генерального директора (теперь уже бывшего) ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева. На основании этого документа следствие первоначально посчитало, что МРСК Центра причинен ущерб на сумму не менее 3,5 млрд. рублей, затем ущерб «усох» до 880 млн рублей. В дальнейшем, очевидно осознав абсурд огромности этих цифр, следствие скорректировало обвинение, усмотрев в заключенных с КорСсис договорах аутсорсинга − хищение. Якобы обвиняемые в период с 2008 по 2010 год в составе группы похитили и растратили 241 млн. 372 тыс. 547 руб. 97 коп. в одном из филиалов МРСК Центра – «Курскэнерго». Приравнять аутсорсинг к хищению − это еще одна «новация» данного уголовного дела. Забегая немного вперед скажем, что с того периода, когда МРСК Центра отобрало у КорСсис активов на 300 миллионов рублей, прибыльность самого МРСК Центра всего за год управления Олегом Исаевым упала в 18 раз – с 4,8 млрд до 300 млн рублей. Это к тому, что «эффективный рейдер» − это не обязательно эффективный управленец.

Теперь о «растрате» этого самого 241 миллиона. Никакой растраты по факту нет, а есть реально выполненные работы с подписанными актами, есть договоры на покупку оборудования. Из материалов дела видно, что деньги пошли на зарплаты реальным людям и на модернизацию производства. Именно за счет аутсорсинга предприятию удалось резко минимизировать накладные расходы и получить большую прибыть. О каком хищении в этом случае может идти речь? 

Однако и это еще не все. Исходя из обвинительного заключения, следствие, вероятно, замахнулось на то, чтобы поставить под вопрос законность проведенной энергетической реформы под управлением РАО ЕЭС России. Виктора Филатова и его коллег обвинили в незаконном создании регионального отделения ОАО «КорСсис» в Курской области и незаконном приобретении акций предприятия. Здесь надо уточнить, что обвиняемые делали свою работу по реформированию отрасли в полном соответствии с Постановлением Правительства РФ о реформировании РАО ЕС России.

Фактически следствие приравняло создание современного инновационного производства, которое резко снизило накладные расходы и повысило рентабельность, к преступной деятельности. И по причине отсутствия серьезных доказательств следователь притянул ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества), чтобы неограниченно продлевать сроки следствия и содержание людей под стражей, усиливать давление на предпринимателей и членов их семей, ведь по этой статье обвиняемым «светит» вплоть до пожизненного заключения.

 

Мнение адвоката

Адвокат Филатова – Владимир Горелик уверен, что фактическим инициатором этого дела стал генеральный директор ПАО «МРСК Центра Олег Исаев с целью завладеть дорогостоящей недвижимостью и оборудованием компании «КорСсис». Адвокат указывает, что в уголовном деле нет доказательств, подтверждающих наличие в действиях подсудимых признаков противоправности, общественной опасности, причинения ущерба или иного вреда. «В качестве ущерба следователь просто идентифицировал всю сумму, перечисленную заказчиком по заключенным и исполненным договорам, – поясняет Горелик. – Из документов этого абсурдного дела видно, что средства, перечисленные заказчиком по договорам, израсходованы на заработную плату лицам, оказавшим по ним услуги, а также на налоги и развитие компании в целях повышения качества оказываемых услуг».  

По мнению Горелика, реальные действия энергетиков не имели ничего общего с созданием преступного сообщества, разработке преступных планов, разделе сфер преступного влияния и доходов и т.д. «Обычные хозяйственные связи между лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих организациях, следователь охарактеризовал в придуманном им обвинении в качестве некоего преступного сообщества, созданного предпринимателями в целях хищения денежных средств, − раскрывает «секреты следствия» адвокат. − При этом свои обвинительные формулировки он обильно разбавил подходящими к данному случаю цитатами из учебника уголовного права и комментария к статье 210 УК РФ, не имеющими ничего общего с реальными обстоятельствами. В качестве единственного доказательства «преступного сообщества» следователь приобщил к делу многочисленные фотографии подсудимых и других лиц, сделанные на корпоративных мероприятиях». 

Адвокат поясняет, что данное дело является типичным в практике правоохранительных органов, обслуживающих рейдерские амбиции отдельных представителей бизнеса. «Из-за существенных изъянов правоохранительной деятельности, мотивация следовательских решений зачастую определяется не законом, внутренним убеждением и совестью, а приоритетами начальников, карьеристскими и иными конъюнктурными соображениями, не имеющими ничего общего с принципами и задачами уголовного судопроизводства, – негодует Владимир Горелик. – Такие следователи без стеснения заведомо необоснованно вменяют предпринимателям статью 210 УК РФ, чтобы в период следствия понудить к передаче вожделенного имущества, добиться их длительного содержания под стражей, «наказать» за несговорчивость вследствие отказа от предлагаемых «сделок» и признательных показаний, организовать обвинение с «запасом», чтобы в суде хоть что-то устояло». 

 

Мнение экспертов о невиновности

В данном деле первое, на что обратили внимание эксперты, – это незаконность содержания предпринимателей в СИЗО, и второе – уголовное дело заведено как способ устрашения и поглощения активов. В частности, «Независимая экспертная компания «Мосэкспертиза» заключила, что: 

1. Вывод специалистов (его использует следствие) о том, что обслуживание ОАО «МРСК Центра» и его филиалов сотрудниками ОАО «КорСсис» было совершено вопреки законным интересам МРСК Центра является фактически и методологически необоснованным. 

2. Вывод специалистов о том, что «вопреки законным интересам ОАО «МРСК Центра» в пользу ОАО «КорСсис» была перечислена сумма в размере 880 751 тыс. руб.» является методически необоснованным и недостоверным.

3. Вывод специалистов о том, что «обслуживание ОАО «МРСК Центра» и его филиалов сотрудниками ОАО «КорСсис» привело к повышению тарифов» является фактически и методологически необоснованным. 

В свою очередь профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук Наталья Лопашенко, исследуя вопрос, делает однозначный вывод, что «инкриминируемое Виктору Филатову общественно-опасное деяние относится к преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности. И это очень важный вопрос для квалификации дела по ст. 210 УК РФ и нахождения под стражей. 

То есть, если Филатовым и было совершено преступление, то это никак не ст. 210 УК РФ, и в соответствии со ст. 108 УПК РФ его не должны были держать под стражей. Далее профессор Лопашенко продолжает: «Применив к Виктору Филатову меру пресечения в виде заключения под стражу, суд нарушил положения Уголовно-процессуального кодекса РФ (ст. 108 УПК РФ), поскольку преступление, в котором он обвиняется, совершено в сфере предпринимательской деятельности, постольку в отношении него не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Заключение о том, что деяние, инкриминируемое всем обвиняемым относится к сфере предпринимательской деятельности, сделали также известные правоведы МГУ: заведующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета, заслуженный юрист России, доктор юридических наук Евгений Губин, а также доцент этой кафедры, кандидат юридических наук Александр Молотников.

ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы» при Министерстве юстиции РФ в своем Акте экспертного исследования проанализировал хозяйственную деятельность Курского филиала ОАО «КорСсис» и не нашел в ней каких-либо финансовых нарушений.

Однако мнения этих авторитетных экспертов следствие по необъяснимой причине во внимание не принимает. 

 

Неоказание медицинской помощи − это пытка?

Здоровье одного из обвиняемых по этому делу Александра Пивоварова находится в критическом состоянии. Он страдает тяжелыми заболеваниями, среди которых неконтролируемая, смешанная форма бронхиальной астмы, пролапс и недостаточность митрального клапана 3-й степени, артериальная гипертония, риск сердечно сосудистых осложнений и новообразования. Уже в следственном изоляторе 28 июля.2015 года Пивоваров перенес инфаркт головного мозга. Согласно выводам эксперта, отдел судебно-медицинской экспертизы ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинской экспертизы» Минобороны России выдал заключение специалиста № 295/17 от 12 сентября 2017 года: «Все заболевания Пивоварова А.В. являются хроническими и прогрессирующими. Заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем взаимно утяжеляют течение друг друга, что при отсутствии своевременной и патогенетически правильной медицинской помощи закономерно приведет к смертельным осложнениям».

 Дважды в неделю уголовное дело рассматривается в Мещанском районном суде г. Москвы. Доставка Пивоварова в судебное заседание обеспечивается в переполненном автомобиле, в котором перевозится в два раза больше людей, чем количество, на которые они рассчитаны, кондиционеров и вентиляции в таких автомобилях либо нет, либо не работает. Курящие перевозятся вместе с некурящими заключенными. Доступа к свежему воздуху нет. Температура в металлическом кузове зависит от погоды – либо критически жарко, либо холодно. В условиях многочасового ожидания сначала в СИЗО, потом в автомобиле, а затем в помещении суда по нескольку часов без воды, достаточного количества воздуха, возможности воспользоваться туалетом, состояние здоровья Пивоварова ухудшалось до критического, он неоднократно терял сознание, для спасения жизни вызывали «скорую».  

 Но несмотря на это, по результатам обследования в ГБУЗ «ГКБ им А.К. Ерамишанцева ДЗМ» 7 сентября 2018 года было выдано медицинское заключение о том, что у Пивоварова А.В. отсутствует заболевание, включенное в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. 

Отягощает ситуацию Александра Пивоварова тот факт, что негативные последствия как заболеваний органов дыхания, так и органов сердечно-сосудистой системы практически одинаковые – затруднённое дыхание, тяжелые дыхательные спазмы во время приступов, угрожающие полной остановкой дыхания. 

К сожалению, в правоприменительной практике формализм и нежелание принимать самостоятельные решения намного значимей жизни конкретных людей. Мало кого заботит и то, что пятеро мужчин больше 40 месяцев содержатся в СИЗО по явно сфабрикованному делу. И то, что с легкостью «прикрученная» следователем 210 статья может лишить их свободы лет на двадцать. Самое главное – эта проблема уже стала системной, а потому никто не застрахован от того, что однажды ушлый следователь не приравняет и ваш бизнес к организованному преступному сообществу. Берегите себя! 

      

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ГБ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Общество

Двоих кандидатов на пост главы ДНР аналитики заподозрили в работе на СБУ

Двоих кандидатов на пост главы ДНР аналитики заподозрили в работе на СБУ

На Донбассе раскачивается предвыборная ситуация. Двои кандидатам на пост главы ДНР публично намекнули на работу на украинскую контрразведку. Официальная предвыборная агитация еще не проводится. Кандидаты на пост главы Донецкой народной республики еще только подали документы.

//В мире

Китай предложил России дружить против США

Китай предложил России дружить против США

Китай и Россия способны преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, развязанных Вашингтоном, если сплотятся и объединят усилия, заявили в Минкоммерции КНР.

//В мире

СМИ: отношения Трампа и Макрона ухудшились

СМИ: отношения Трампа и Макрона ухудшились

В СМИ утром во вторник, 25 сентября, появилась информация о том, что отношения президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона в последнее время существенно ухудшились.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал о планах

Избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал о планах

Владимир Сипягин победил на выборах губернатора Владимирской области. Новоизбранный глава региона рассказал о своих планах. По словам Сипягина, команда у него сформирована, имен он пока не назвал.

//В мире

Экс-президент Украины сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии

Экс-президент Украины сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители Донбасса напоминают ему население гитлеровской Германии. По его словам, и в первом, и во втором случае люди являются "жертвами пропаганды".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Роухани прокомментировал заявление Хейли о теракте в Ахвазе

Роухани прокомментировал заявление Хейли о теракте в Ахвазе

Иранский лидер Хасан Роухани подверг критике заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о террористическом акте, произошедшем во время военного парада в иранском городе Ахваз.

//В мире

В минздраве Таиланда предупредили о вспышке лихорадки денге

В минздраве Таиланда предупредили о вспышке лихорадки денге

В министерстве здравоохранения Таиланда во вторник, 25 сентября, сообщили о вспышке лихорадки денге в стране. Согласно последней информации ведомства, это связано с сильнейшими сезонными ливнями.

//Культура

Лидия Федосеева-Шукшина сегодня празднует юбилей

Лидия Федосеева-Шукшина сегодня празднует юбилей

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина во вторник, 25 сентября, празднует юбилей. С днем рождения известную актрису сегодня поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

//В мире

Меган Маркл раскрыла главный секрет своего свадебного наряда

Меган Маркл раскрыла главный секрет своего свадебного наряда

Супруга британского принца Гарри раскрыла тайну своего свадебного наряда. Оказалось, что в роскошной фате Меган был спрятан кусочек голубой ткани, который является для нее памятным и знаковым.

//Происшествия

Семилетний ребенок отравился витаминами в Санкт-Петербурге

Семилетний ребенок отравился витаминами в Санкт-Петербурге

Вечером в минувший понедельник, 24 сентября, в Санкт-Петербурге случилось происшествие, в ходе которого пострадал ребенок. Согласно последней информации, маленькая девочка отравилась витаминами.

//В мире

Британия открыла объятия сбежавшим из Сирии активистам "Белых касок"

Британия открыла объятия сбежавшим из Сирии активистам "Белых касок"

Британское правительство заявило о готовности принять и разместить у себя в стране участников работавшей в Сирии неправительственной волонтерской организации «Белые каски» и членов их семей.

//Новости партнеров

//Общество

Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США

Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США

В одной из книг Нового Завета обнаружили отрывок, в котором предсказывается масштабная война России и Китая против Соединенных Штатов. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

//Общество

ГД одобрила закон об уголовной ответственности за отказ нанимать предпенсионеров

ГД одобрила закон об уголовной ответственности за отказ нанимать предпенсионеров

Во вторник, 25 сентября, стало известно, что Госдума в третьем чтении одобрила закон об уголовной ответственности для работодателей, которые отказываются нанимать граждан предпенсионного возраста.

//В мире

В Совфеде оценили реакцию Израиля на поставку С-300 в Сирию

В Совфеде оценили реакцию Израиля на поставку С-300 в Сирию

В Совете Федерации высказались о реакции Израиля на поставку российских С-300 в Сирию. Мнением поделился зампредседателя комитета Совфеда, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

//В мире

Россия сожалеет о намерении Киева не продлевать договор о дружбе

Россия сожалеет о намерении Киева не продлевать договор о дружбе

Глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко утром во вторник, 25 сентября, заявил, что Россия сожалеет о желании Украины не продлевать договор о дружбе между двумя государствами.

//В мире

Делегация общественников из Норвегии посетит Крым

Делегация общественников из Норвегии посетит Крым

Норвежская делегация посетит полуостров Крым с 30 сентября по 5 октября. Целью визита является знакомство с общественно-политической ситуацией в регионе, посещение Ялты и Севастополя.

//Общество

В ближайшие дни в Москве ожидаются резкие скачки давления

В ближайшие дни в Москве ожидаются резкие скачки давления

Синоптики сделали неутешительное для метеозависимых москвичей заявление. Согласно последней информации, в ближайшие дни в столице и области будут наблюдаться резкие скачки атмосферного давления.

//В мире

Озвучены данные об обернувшейся гибелью киевских военных вылазке ВСУ против ДНР

Озвучены данные об обернувшейся гибелью киевских военных вылазке ВСУ против ДНР

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе провалившийся вылазки в тыл ополченцев самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию озвучил Даниил Безсонов, спикер армии народной республики.

//Футбол

"Пробил в девятку": Черчесов вошел в число лучших тренеров года по версии ФИФА‍

"Пробил в девятку": Черчесов вошел в число лучших тренеров года по версии ФИФА‍

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял девятое место по итогам состоявшегося голосования за лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (FIFA).

//Новости СМИ2

//В мире

В Швейцарии начинают запрещать ношение паранджи и никаба

В Швейцарии начинают запрещать ношение паранджи и никаба

Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен в минувшие выходные провели референдум о запрете ношения одежды, препятствующей идентификации личности, то есть скрывающей лицо. Речь идёт о мусульманских парандже, никабе и бурке. Эту инициативу поддержали 67 процентов горожан.

//В мире

Жириновский высказался о вызове на допрос в СБУ

Жириновский высказался о вызове на допрос в СБУ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал данные о том, что Служба безопасности Украины намерена вызвать его на допрос для дачи показаний. Ранее эта информация появилась в украинских СМИ.

//Наука

Британский ученый заявил, что решил вторую «задачу тысячелетия»

Британский ученый заявил, что решил вторую «задачу тысячелетия»

Британский математик сэр Майкл Фрэнсис Атья утверждает, что решил вторую из семи «задач тысячелетия». Он представил доказательство гипотезы Римана и рассчитывает на приз в один миллион долларов.

//В мире

Российский эксперт нашел способ усмирить агрессивную Украину без перехода границ

Российский эксперт нашел способ усмирить агрессивную Украину без перехода границ

Российской армии не нужно пересекать государственную границу для усмирения властей Украины, агрессивно настроенных в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец.

//Происшествия

На Урале пациентка полтора часа ждала в приемном покое, пока врач побреется

На Урале пациентка полтора часа ждала в приемном покое, пока врач побреется

В Свердловской области учительнице математики пришлось ждать полтора часа, пока врач побреется и сможет ее осмотреть. Инцидент произошел в ночь на 22 сентября, когда женщине внезапно стало плохо.

//Общество

Йосип Пиварич пытался пожать руку Владимиру Путину

Йосип Пиварич пытался пожать руку Владимиру Путину

Защитник сборной Хорватии объяснил почему у него не получилось пожать руку российскому президенту. Из-за случившегося недоразумения на недавнем чемпионате мира по футболу этот футболист мгновенно стал национальным героем Украины.

//Новости Redtram

//Наука

Рыбий жир снижает риск инфарктов и инсультов, доказали ученые

Рыбий жир снижает риск инфарктов и инсультов, доказали ученые

Рыбий жир снижает риск возникновения инфарктов и инсультов на 25%. Американским ученым удалось это доказать, несмотря на то, что предыдущие исследования показывали отрицательный результат.

//Происшествия

Квартиру безработной жительницы Москвы ограбили на 2 млн рублей

Квартиру безработной жительницы Москвы ограбили на 2 млн рублей

В минувший понедельник, 24 сентября, из квартиры неработающей москвички на севере столицы похитили 2 миллиона рублей. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

//Наука

Ученые: сильнее всего от глобального потепления пострадают США

Ученые: сильнее всего от глобального потепления пострадают США

Ученые из университета Калифорнии в Сан-Диего провели исследования и сделали неутешительный вывод. Согласно последним данным специалистов, сильнее всего из-за глобального потепления пострадают США.

//В мире

Опубликованы фотографии разгромленной ополченцами Донбасса передовой позиции ВСУ

Опубликованы фотографии разгромленной ополченцами Донбасса передовой позиции ВСУ

В зоне конфликта на востоке Украины произошло новое боестолкновение между Вооруженными силами страны и ополченцами. Об этом сообщил в соцсети Facebook киевский благотворительный фонд «Вернись живым».

//Общество

За сутки в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Москве выпало около 30 процентов месячной нормы осадков. Ранее синоптики сообщили, что в течение всей недели в столице будут наблюдаться сильные дожди и прохладная погода.

//В мире

СМИ: ВМС Украины в Азовском море будут уничтожены за "считанные минуты"

СМИ: ВМС Украины в Азовском море будут уничтожены за "считанные минуты"

Американские журналисты во вторник, 25 сентября, заявили, что российский флот способен уничтожить украинские корабли, а также базу ВМС в акватории Азовского моря буквально за "считанные минуты".

//В мире

Лишенная титула "Мисс Украина-2018" заявила о дискриминации

Лишенная титула "Мисс Украина-2018" заявила о дискриминации

«Мисс Украина-2018» Вероника Дидусенко, которую лишили короны и титула из-за нарушения правил конкурса, выразила несогласие с решением организаторов и заявила о дискриминации женщин с детьми.

//В мире

Глава Республики Корея передал Дональду Трампу послание от Ким Чен Ына

Глава Республики Корея передал Дональду Трампу послание от Ким Чен Ына

Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин передал президенту США Дональду Трампу послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Известно также, что политик дал разъяснения по поводу содержания данного письма.

//Общество

Бизнес приравняли к оргпреступности

Бизнес приравняли к оргпреступности

Зигзаги нашего правосудия, в случае заказных уголовных дел, в части подтасовок и «притягивания за уши» событий и составов преступлений уже мало кого удивляют. Хотя сейчас в тренде есть одна «новация», от которой у бывалых правоведов волосы на голове дыбом встают.

//Общество

Эксперты назвали рекордной разницу в зарплатах в России

Эксперты назвали рекордной разницу в зарплатах в России

Эксперты назвали рекордным разрыв в уровне заработной платы в России между отраслями, где заняты сотрудники с высокой квалификацией, и секторами экономики, где особые навыки работников не требуются.

//Происшествия

Видео конфликта покупателей в "Пятерочке": у кассы магазина произошла стрельба

Видео конфликта покупателей в "Пятерочке": у кассы магазина произошла стрельба

В городе Березняки Пермского края несколько мужчин устроили драку в магазине "Пятерочка" возле кассы, в ходе которой один из них достал пистолет. Инцидент спровоцировала женщина с ребенком.

//Общество

Садальский поздравил всех с Новым годом 

Садальский поздравил всех с Новым годом 

Актер театра и кино, популярный блогер Станислав Садальский опубликовал в социальной сети пост о наступлении холода и долгой темноты. И поздравил всех с Новым годом, напомнив, что ночь с 23 на 24 сентября непростая.

//Общество

ВСУ обстреляли Донецк под прикрытием машин с детьми

ВСУ обстреляли Донецк под прикрытием машин с детьми

Вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка со стороны Марьинки. Об этом сообщило военное ведомство ДНР. Обстрел велся с 13:45 до 14:20 по двум направлениям: в сторону Трудовских и Александровки. ВСУ применяли стрелковое, а также крупнокалиберное оружие.

//Общество

День первокурсника: в Тюмени студенты устроили стриптиз

День первокурсника: в Тюмени студенты устроили стриптиз

Первокурсники Тюменского госуниверситета отличились на городском посвящении в студенты. Поступление в университет студенты отмечали в минувшие выходные так, что эта история попала в СМИ, и ей заинтересовался СКР.

//Политика

Волкер признал бессилие США перед позицией РФ по Украине

Волкер признал бессилие США перед позицией РФ по Украине

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что действия США не смогли заставить РФ изменить позицию по поводу Украины. Об этом он заявил, выступая на Форуме Центра анализа европейской политики.

//Происшествия

Школьник, схулиганив, убил подростка сыром

Школьник, схулиганив, убил подростка сыром

В Лондоне прошло заседание суда по результатам расследования смерти школьника, который умер из-за сыра, который ему засунул за шиворот другой подросток. У 13-летнего мальчика была аллергия на некоторые продукты.

//В мире

В США испугались поставок российских С-300 в Сирию

В США испугались поставок российских С-300 в Сирию

В США испугались поставок российских С-300 в Сирию. В Госдепе заявили об увеличении риска эскалации и без того опасной обстановки при поставке Россией режиму Башара Асада современных систем ПВО.

//Происшествия

Персонал "Пятёрочки" запер в морозилке подростка

Персонал "Пятёрочки" запер в морозилке подростка

В Сургуте сотрудники магазина "Пятерочка" закрыли в морозильной камере подростка. Они решили, что он что-то своровал и заперли его до приезда полиции. Подтверждений обвинениям в краже не найдено.

//Шоу-бизнес

Поклонники Светланы Ходченковой в восторге от ее фигуры в бикини

Поклонники Светланы Ходченковой в восторге от ее фигуры в бикини

Актриса Светлана Ходченкова порадовала своих поклонников, опубликовав фото в бикини. Актриса выложила в Инстаграм несколько фотографий в купальнике. И в комментариях осыпали 35-летнюю артистку комплиментами.

//Шоу-бизнес

Лолита добилась своего: суд разберется с сектой, которая "зомбировала" ее мужа

Лолита добилась своего: суд разберется с сектой, которая "зомбировала" ее мужа

В отношении руководства "Московского тренингового центра" возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Именно в этой организации "зомбировали" мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова.

//Общество

СКР: На Урале подростки сильно избили сверстника

СКР: На Урале подростки сильно избили сверстника

На Урале в сети попало страшное видео. На видеозаписи запечатлено, как трое подростков свалили с ног своего одноклассника и бьют. Инцидент произошел в Нижней Туре.

//Культура

Американский актер Эл Мэттьюс найден мертвым в своем доме

Американский актер Эл Мэттьюс найден мертвым в своем доме

Американский актер и певец Эл Мэттьюс скончался в Испании в своем особняке в провинции Аликанте. Ему было 75 лет. Российскому зрителю он был хорошо знаком по его ролям в фильмах "Чужие" и "Пятый элемент".

//Общество

Минобороны представляет новые данные о крушении Ил-20 в Сирии

Минобороны представляет новые данные о крушении Ил-20 в Сирии

Министерство обороны РФ представляет дополнительные данные, которые по секундам уточняют положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200 в ходе катастрофы российского Ил-20.

//Общество

В Москве начали занимать очередь за новым iPhone, продажи - с 28

В Москве начали занимать очередь за новым iPhone, продажи - с 28

В Москве начали занимать очередь за новыми моделями iPhone, продажи начнутся с 28 сентября, через 5 дней. Компания Apple 12 сентября представила три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

//Политика

МИД России заявил послу Норвегии протест

МИД России заявил послу Норвегии протест

Посол Норвегии в России Руне Ресаланд был вызван в российский МИД, где ему был заявлен решительный протест в связи с задержанием россиянина в Осло, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

//Общество

10 баллов. Москва встала в пробки

10 баллов. Москва встала в пробки

Пробки в Москве в понедельник, 24 сентября, вечером оцениваются в 10 баллов. В "час пик" автомобильное движение в столице практически парализовано. Стоит МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры