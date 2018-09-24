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В Москве дерево упало на женщину на Ленинском проспекте
24 сентября 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве ветер повалил дерево, и оно упало на женщину на Ленинском проспекте. О состоянии пострадавшей пока точной информации нет. Об инциденте передает РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев. Погода резко испортилась в Москве. Идет сильный дождь, усилились порывы ветра.
МЧС предупреждало москвичей и гостей столицы, ссылаясь на прогноз Росгидромета. Спасатели информировали, что в понедельник, 24 сентября, в период с 17:00 и до 9:00 25 сентября в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах порывы ветра 12-17 м/с.
Водителям рекомендуется быть особо внимательными и осторожными на дорогах из-за ухудшения погоды.
ЦОДД прогнозирует затруднение движения транспорта и увеличение ДТП и призывает водителей вообще отказаться от передвижения на личных автомашинах.
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