Завтра ранним утром в Москве можно будет наблюдать «жатвенное» полнолуние

Полнолуние, наступающее вблизи дня осеннего равноденствия, называют жатвенным, так как именно в течение этого времени земледельцы могут заниматься сбором урожая даже ночью при свете полной Луны.

Полный диск Луны появится 24 сентября в 19:00 и скроется за горизонтом лишь где-то в 5 утра, сообщили в планетарии столицы.

Астрологи предупреждают, что 25 сентября, а также за 2 дня до и 2 дня после, не стоит планировать путешествия или дальние командировки. Также не конфликтуйте с сослуживцами и дома. Полнолуние в Овне не располагает к романтическим отношениям. Нужно быть осторожными людям, склонным к гипертонии.