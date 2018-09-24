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Завтра ранним утром в Москве можно будет наблюдать «жатвенное» полнолуние
24 сентября 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Полнолуние, наступающее вблизи дня осеннего равноденствия, называют жатвенным, так как именно в течение этого времени земледельцы могут заниматься сбором урожая даже ночью при свете полной Луны.
Полный диск Луны появится 24 сентября в 19:00 и скроется за горизонтом лишь где-то в 5 утра, сообщили в планетарии столицы.
Астрологи предупреждают, что 25 сентября, а также за 2 дня до и 2 дня после, не стоит планировать путешествия или дальние командировки. Также не конфликтуйте с сослуживцами и дома. Полнолуние в Овне не располагает к романтическим отношениям. Нужно быть осторожными людям, склонным к гипертонии.
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