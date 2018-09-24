Все мусорки Челябинска вычистят в течение недели
24 сентября 2018, 07:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Мусорный коллапс в Челябинске постепенно сходит на нет. Для того, чтобы решить острую проблему, была вызвана подмога из области и других регионов. Вчера, 23 сентября, глава города Евгений Тефтелев созвал экстренное совещание, чтобы определиться с последними проблемными местами.
Оказалось, что буквально в минувший четверг, 20 сентября, основной перевозчик мусора – МУП «ГорЭкоЦентр» объявил о прекращении своей деятельности. Он обслуживал порядка половины контейнерных площадок областного центра. Напомним, что на прошлой неделе к уборке завалов приступила организация «Центр коммунального сервиса», однако из-за многодневного отсутствия уборки за пару дней справиться с коллапсом не удалось. На подмогу были вызваны машины из области, техника из Екатеринбурга. Ожидается машина из Кургана и Саратова.
- Я думаю, в течение недели мы перейдем к регулярному вывозу ТКО с контейнерных площадок, — рассказал замглавы Челябинска Юрий Параничев.
Он добавил, что у городской администрации есть полный список всех переполненных контейнерных площадок и ситуация контролируется через управляющих компаний и общественников. Кроме того, в связи с тем, что мусор вывозится в круглосуточном режиме, чиновники попросили не загораживать автомобилями проезды к контейнерным площадкам.
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