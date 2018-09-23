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Авиаразведчик США не следил за украинскими суднами под Керченским мостом?

23 сентября 2018, 22:24 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

Авиаразведчик США не следил за украинскими суднами под Керченским мостом?

Пролет стратегического авиационного разведчика США в районе Керченского моста никак не связан с проходом украинских кораблей. Такое мнение военных экспертов.

Поводом для скандала стал скриншот с маршрутом пролета стратегического авиаразведика в районе Крымского моста. Снимок опубликовал специализирующийся на мониторинге пролета военных воздушных бортов интернет-канал.

На картинке изображена схема полета самолета с бортовым кодом USAFRC-135V 64-14848 FIXX21. Это стратегический авиаразведчик. В комментарии к фото сообщается, что он осуществил полет в рамках черноморской миссии.

В интернет-сети тут же появились предположения, что самолет осуществлял контроль за проходом украинских военных судов через Керченский пролив.

На самом деле стратегические разведчики регулярно появляются у берегов Крыма. На полуострове сосредоточена крупная группировка российских войск. Именно она и входит в сферу интересов входит стратегических разведчиков. Изображенный на скриншоте курс самолета для американцев стандартный. Они всегда летают по этому маршруту.

С этим согласны военные специалисты. Они также подвергли критике связь полета американского самолета с проходом украинских кораблей:

«Американские стратегические разведчики висят не для того, чтобы мониторить полугнилые украинские корыта, а потому, что в районе восточной части Керченского полуострова есть полигоны боевой подготовки Черноморского флота, где определенные подразделения иногда стреляют, в том числе и из новых образцов ВВСТ. А если бы вы ещё и знали времена работы этих подразделений в этих полигонах, то мысли о том, что клятые американцы гоняют свои стратегические разведчики только для того, чтобы посмотреть в течении 10 часов на украинский буксир, вас бы не посетили».

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