В Москву может прийти третья волна бабьего лета, говорят синоптики
23 сентября 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
У москвичей есть надежда на третью волну бабьего лета, считают синоптики. Она сбудется, если к началу октября инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, уточняют специалисты.
Метеорологи напоминают, что на следующей неделе в столичный регион придет существенное похолодание и обильные осадки. Температурные значения в отдельных районах могут опуститься до нулевых отметок. В ближайшие четыре дня в регионе может выпасть до 70% от месячной нормы осадков, а местами даже уже может выпасть снег, рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Однако, есть надежда, что к началу октября инициативу перехватит скандинавский антициклон. Поэтому вполне возможна третья волна бабьего лета. Но, правда, уже в прохладном исполнении», - приводит слова синоптика РИА Новости.
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