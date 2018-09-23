В Москву может прийти третья волна бабьего лета, говорят синоптики

У москвичей есть надежда на третью волну бабьего лета, считают синоптики. Она сбудется, если к началу октября инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, уточняют специалисты.

Метеорологи напоминают, что на следующей неделе в столичный регион придет существенное похолодание и обильные осадки. Температурные значения в отдельных районах могут опуститься до нулевых отметок. В ближайшие четыре дня в регионе может выпасть до 70% от месячной нормы осадков, а местами даже уже может выпасть снег, рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Однако, есть надежда, что к началу октября инициативу перехватит скандинавский антициклон. Поэтому вполне возможна третья волна бабьего лета. Но, правда, уже в прохладном исполнении», - приводит слова синоптика РИА Новости.