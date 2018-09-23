Источник сообщил, что в РКК "Энергия" разрабатывает проект облета Луны на корабле "Союз", и такое путешествие уже в скором времени смогут предложить туристам. О том, что "Энергия", как и американская компания SpaceX, готова предложить услугу туристического облета Луны, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Роскосмос» прокомментировал сообщения о выходе из проекта окололунной станции‍

Позволить себе такое путешествие смогут состоятельные граждане. По сведениям информатора, сейчас стоимость билета немного выросла в связи с пересмотром экономических требований к проекту и составит от 150 до 180 миллионов долларов США.

Выросла стоимость как билета к Луне, так и полета на орбиту. Напомним, первый турист Деннис Тито заплатил за полет 20 миллионов долларов, британская певица Сара Брайтман должна была влождить за путевку в космос 52 миллионов долларов, но она к Луне не полетела.