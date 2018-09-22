Опубликовано фото 32‐килограммового сома, которого удалось поймать в Сочи 

Сома весом 32 кг 400 г в пруду форелевого хозяйства выловил сочинский рыбак. Очевидцами счастливого события для мужчины стали работники и гости рыбоводческого хозяйства. В соцсетях опубликованы фото удачного улова.

Такими огромными эти рыбы становятся при достижении 10 лет. Такого же гиганта в этих прудах поймали в 2016 году.