В Иркутской области человек убил собутыльника и утопил труп в болоте

В городе Зима, который расположен в Иркутской области, возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего горожанина. Он убил собутыльника, завернул его тело в ковер, затем утопил в болоте.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, трагедия случилась 9 сентября 2018 года в квартире одного из домов по улице Новокшонова.

Двое мужчин вместе сидели и выпивали, после чего один из них нанес другому множественные удары по голове деревянным предметом. Он скончался на месте, сообщает Телеинформ.