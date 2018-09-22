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В Иркутской области человек убил собутыльника и утопил труп в болоте
22 сентября 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Зима, который расположен в Иркутской области, возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего горожанина. Он убил собутыльника, завернул его тело в ковер, затем утопил в болоте.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, трагедия случилась 9 сентября 2018 года в квартире одного из домов по улице Новокшонова.
Двое мужчин вместе сидели и выпивали, после чего один из них нанес другому множественные удары по голове деревянным предметом. Он скончался на месте, сообщает Телеинформ.
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