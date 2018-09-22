Пароход конца XIX – начала XX века найден на дне реки в Новгородской области

На дне реки Волхов в Новгородской области был обнаружен пароход, который спустили на воду в конце XIX – начала XX века. Согласно последней информации, судно находится на глубине около 15 метров.

Известно, что изначально пароход был зафиксирован гидролокатором в рамках обзорной проверки русла реки, а затем его осмотрели водолазы.