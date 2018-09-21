Замглавы Минтранса покинет пост, чтобы петь

Заместитель главы Минтранса Алан Лушников, курирующий железнодорожный транспорт, объявил о своей отставке. Лушников планирует в дальнейшем петь со сцены в составе рок-группы.

Лушников довольно давно увлекается творчеством, он был солистом нескольких музыкальных групп в Петербурге.

Как сообщил Лушников, председатель правительства решение еще не принял, но оно "предложено к одобрению". На вопрос о преемнике 42-летний мужчина ответил, что не может это комментировать.