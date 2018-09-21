Клопы заселили квартиры жителей многоэтажки в Подольске
21 сентября 2018, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]
Клопы появились в квартирах жителей многоэтажки ЖК «Весенний» в Подольске. Была проведена тщательная проверка и дезинфекция.
Сначала клопы ненадолго отступили, но позже снова вернулись. Жильцы нашли гнездо на чердаке, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.
«Знаю, что на чердаке живут некие люди и именно от них все паразиты и бегут в квартиры жильцов. Уже написали повторное обращение в управляющую компанию и в полицию, чтобы была проведена повторная проверка», – рассказала старшая по подъезду.
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