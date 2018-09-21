Эксперт рассказал о перспективах проекта многоразовой ракеты

Российские ученые занимаются созданием ракеты, которая способна будет вывозить груз на орбиту, а потом опускаться на землю. Об этом сообщают представители Фонда перспективных исследований. Разработка первого опытного образца уже идет. Ее планируют закончить в течение четырех лет, передает «Свободная пресса».

Чен-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин поделился информацией о перспективах проекта многоразовой ракеты. Об этом сообщает НСН.

«Самолетные схемы посадки, как и ракетно-динамический способ, который использует Маск, известны и отрабатывались уже давно. Так, например, ракетно-динамический способ посадки использовался «Аполлоном», когда он садился на Луну и советскими луноходами. Просто Маск это использовал для более тяжелых объектов. Его ступень весит 30 тонн. Самолетные схемы посадки тоже известны. У тех и других есть набор преимуществ и недостатков», — сообщил эксперт.